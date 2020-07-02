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أتلتيك بلباو يعمق جراح فالنسيا.. ويوجه إنذارا لريال مدريد

2
JULY
2020
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وجه أتلتيك بلباو إنذارا إلى ريال مدريد عندما انتزع فوزا ثمينا من مضيفه فالنسيا 2-0، الأربعاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
ويدين أتلتيك بلباو بفوزه إلى قائده المخضرم راؤول غارسيا، الذي سجّل الهدفين في الدقيقتين 13 إثر تمريرة من إيناكي وليامس و47 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة رافعا رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم.
 
وهو الفوز الثاني على التوالي لأتلتيك بلباو والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة فصعد إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الذي يستضيف إسبانيول صاحب المركز الأخير غدا الخميس في ختام المرحلة.
 
وأكد أتلتيك بلباو استعداده الجيد لاستضافة ريال مدريد المتصدر الأحد المقبل في المرحلة الرابعة والثلاثين، علما بأنه أرغم الأخير على التعادل السلبي ذهابا في معقله "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد في 22 ديسمبر الماضي.
 
ويستضيف ريال مدريد، صاحب خمسة انتصارات متتالية منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة منذ اكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، جاره خيتافي غدا الخميس في سعيه الى مواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة بطل الموسمين الاخيرين والذي كان سقط في فخ التعادل على ارضه امام القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد 2-2.
 
وعزز أتلتيك بلباو حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" علما بأنه سيخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك ضد ريال سوسييداد في موعد سيحدد لاحقا، وفي حال تتويجه باللقب سيضمن المشاركة في المسابقة القارية.
 
وتابع فياريال نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة بتغلبه على مضيفه ريال بيتيس بهدفين نظيفين سجلهما جيرار مورينو (7 من ركلة جزاء و30).
 
وصعد فياريال إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين أمام خيتافي، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية على التوالي بقيادة مدربه الجديد المنسق الرياضي أليكسيس تروخيو، الذي حل مكان جوان فرانسيسك فيرير "روبي" المقال من منصبه عقب الخسارة أمام أتلتيك بلباو صفر-1 في المرحلة الثلاثين.
 
وتغلب غرناطة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين سجلهما أنطونيو كورتيس هيريدا (25) وروبرتو سولدادو (49)، وتعادل بلد الوليد مع ليفانتي صفر-صفر.
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