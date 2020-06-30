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صورة.. مرسيدس ينافس في فورومولا 1 بسيارة "مناهضة للعنصرية"

30
JUNE
2020
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كشف فريق مرسيدس بطل العالم للفورمولا واحد انه سيخوض بطولة 2020 التي تنطلق هذا الأسبوع بعد تأخر أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بسيارتين مطليتين بالأسود، في رسالة دعم للحركات المناهِضة للعنصرية.
 
وعُرف الفريق على مدى عقود باللون الفضي لسيارته التي تكنّى "السهم الفضي".
 
لكن مرسيدس الذي يضم في صفوفه السائق الأسود الوحيد في البطولة، بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون، والفنلندي فالتيري بوتاس، اختار اعتماد تغيير جذري دعما لحركات مناهضة العنصرية ضد السود، لاسيما "حياة السود تهم" ("بلاك لايفز ماتر") التي اكتسبت زخما متزايدا مؤخرا بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد.
 
 وأورد مرسيدس في بيان عبر موقعه الإلكتروني"عندما تعود الفورمولا واحد الى السباقات في نهاية الأسبوع الحالي في النمسا، سيكون ذلك في عالم تغير بشكل عميق منذ اجتمعت الفرق للمرة الأخيرة في ملبورن مارس"، في إشارة الى السباق الذي كان من المقرر ان يطلق بطولة 2020 من أستراليا، قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وستنطلق البطولة اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي بجائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول في سبيلبرغ.
 
ورأى الفريق ان التحرك ضد "كوفيد-19" أظهر "أفضل ما لدى الفورمولا واحد لتُقدم"، لكن "خلال الأسابيع الخمسة الماضية، سلطت حركة +بلاك لايفز ماتر+ الضوء على مدى حاجتنا الى إجراءات جديدة وخطوات في مكافحة العنصرية وكل أشكال التمييز. كفريق، استفدنا من الأسابيع الماضية من أجل الانصات الى وجهة نظر أفرادنا (خصوصا هاميلتون الذي رفع الصوت عاليا ضد مظاهر العنصرية لاسيما في رياضة السرعة)، لنتعلم ونفكر بفريقنا كما هو عليه وكما نريده ان يكون".
 
وتابع "في 2020، اخترنا ان نخوض السباقات بلون أسود كالتزام منا بتعزيز التنوع في فريقنا، وكتعبير صريح عن وقوفنا ضد العنصرية وكل أشكال التمييز"، مشيرا الى ان شعار "إنهاء العنصرية" سيرفع أيضا على سيارتي هاميلتون وبوتاس.
 
وأقر الفريق الذي يهيمن على بطولتي السائقين والصانعين منذ العام 2014، بحاجته أيضا الى التنوع لدى أفراده، بعدما تبين له ان "ثلاثة بالمئة فقط منهم ينتمون الى مجموعات اثنية أقلوية، و12 بالمئة فقط من موظفينا هن من النساء".
 
وشدد الفريق على ان "ضعف التنوع يظهر اننا نحتاج الى مقاربات جديدة لجذب المواهب في العديد من مناحي المجتمع التي لا نصلها بالشكل اللازم حاليا. نعرف ان فريقنا سيكون أقوى اذا تمكنا من جذب مواهب من أوسع قاعدة ممكنة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك من خلال التحرك الإيجابي".
 
 وأكد الفريق الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، انه سيعلن قبل نهاية الموسم إجراءات عملية في هذا المجال.
 
وقال مديره النمسوي توتو وولف "لا مكان للعنصرية والتمييز في مجتمعنا، في رياضتنا أو في فريقنا: هذا هو الايمان الجذري لمرسيدس".
 
واتخذ هاميلتون في الفترة الماضية سلسلة مواقف مناهضة للعنصرية، اذ كان المبادر الى انتقاد غياب السائقين عن دعم التظاهرات التي انطلقت في الولايات المتحدة ومدن عالمية عدة إثر مقتل فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس أواخر مايو الماضي.
 
 
 وشارك بطل العالم بدوره في تظاهرة ضد العنصرية في لندن، وأعلن عزمه على إطلاق لجنة تحفّز على التنوع في رياضة الفئة الأولى.
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