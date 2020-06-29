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"عبقرية بنزيمة" يقرب ريال مدريد من لقب الليغا

29
JUNE
2020
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مرر الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، كرة رائعة بكعب القدم إلى كاسيميرو ليسجل ويقود فريقه للفوز 1-صفر على إسبانيول خارج الديار، الأحد.
 
واستغل ريال مدريد تعثر غريمه برشلونة في اليوم السابق ليوسع الفارق إلى نقطتين في صدارة الدوري الإسباني بعد 23 جولة.
 
وانزلق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أرضا ليضع الكرة في الشباك في نهاية الشوط الأول، بعد لمحة عبقرية من بنزيمة الذي مرر الكرة بطريقة فنية من بين قدمي المدافع الذي يراقبه، لتصل إلى زميله.
 
وحافظ ريال مدريد على تفوقه ليحقق انتصاره الخامس على التوالي، ويتقدم بنقطتين في سباق اللقب على برشلونة الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع سيلتا فيغو، السبت.
 
ويبدو تحقيق لقب الدوري في صدارة أولويات "الفريق الملكي" هذا الموسم بعد غيابه عن منصة التتويج منذ موسم 2016-2017.
 
وبقي إسبانيول، الذي كان يخوض مباراته الأولى بقيادة المدرب المؤقت فرانسيسكو روفيتي وهو رابع مدرب للفريق في موسمه المتعثر، في المركز الأخير برصيد 24 نقطة بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.
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