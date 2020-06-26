الفيفا يختار استراليا ونيوزيلندا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023

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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس استراليا ونيوزيلندا حق استضافة كأس العالم للسيدات 2023 بعد تصويت لمجلس الفيفا.

وتفوق العرض المشترك على عرض كولومبيا لاستضافة البطولة التي تم توسيعها لتشمل 32 فريقا.

وكانت اليابان سحبت عرضها لاستضافة البطولة وقررت مساندة عرض أستراليا ونيوزيلندا.

وصنف الفيفا في وقت سابق هذا الشهر عرض أستراليا ونيوزيلندا المشترك على أنه الأفضل لاستضافة البطولة وجاءت اليابان في المركز الثاني.

وعبر الفيفا عن ثقته في قدرة استراليا ونيوزيلندا على تنظيم بطولة ناجحة تجاريا.

وقال كريس نيكو رئيس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم ”ستكون نسخة 2023 في استراليا ونيوزيلندا رائدة في أكثر من جانب.

”ستكون أول كأس عالم مشتركة بين اتحادين وأول بطولة للسيدات في منطقة آسيا والمحيط الهادي وستطلق إمكانات هائلة للنمو في كرة القدم النسائية في منطقتنا“.

وكانت هناك توقعات بأن يأتي التصويت متقاربا مع مساندة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لعرض كولومبيا لكن في النهاية كان الفارق كبيرا حيث حصلت استراليا ونيوزيلندا على 22 صوتا مقابل 13 لكولومبيا.

* دعم إنفانتينو

وحطمت بطولة 2019 في فرنسا الأرقام القياسية في المشاهدة الجماهيرية عبر شاشات التلفزيون وتعتبر النسخة الأبرز حتى الآن.

وقاد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا شخصيا حملة لزيادة عدد الفرق المنافسة في كأس العالم للسيدات إلى 32 من 24 اعتبارا من نسخة 2023.

كما أبدى إنفانتينو مساندته للعرض المشترك خلال اجتماع مجلس الفيفا.

وعبرت كولومبيا، التي كانت تمني النفس بأن تصبح أول دولة في أمريكا الجنوبية تنظم البطولة، عن خيبة أملها من قرار الفيفا لكنها تعهدت بمواصلة القتال لاستضافة بطولة كبيرة أخرى.

وقالت وزارة الرياضة الكولومبية على تويتر ”كنا نرغب في تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 وبذلنا كل شيء من أجل هذا الهدف.

”سنعمل بكل قوة للفوز بحق تنظيم نسخة أخرى لكأس العالم وسنواصل تعزيز النمو في هذا القطاع في بلادنا“.

وقال إنفانتينو إن كأس العالم للسيدات يجب أن تقام في أمريكا الجنوبية قريبا مقترحا إعادة التفكير لتنظيم البطولة كل عامين بدلا من أربعة.

وأبلغ الصحفيين بعد الاشادة بشفافية عملية اختيار الدول المنظمة ”يجب أن نبحث هذا المقترح“.

ونشر الفيفا تفاصيل عملية التقييم والتصويت على عكس السرية التي كان يتبعها في السابق.