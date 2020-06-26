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صلاح يحتفل بلقب البريميرليغ بطريقة خاصة.. وموعد مع التاريخ

26
JUNE
2020
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احتفل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، ليل الخميس الجمعة، بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" على طريقته الخاصة، حيث بات أول لاعب مصري يحصل على اللقب مرتين.
 
ونشر صلاح صورة مع نجوم ليفربول مصحوبه بتعليق على حسابه في تويتر قائلا: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".
 
كما حرص صلاح على نشر رسالة أخرى باللغة الإنجليزية لجماهير ليفربول حول العالم، وقال فيها: "نعم، أنه شعور جيد. أريد أن أشكر كل مشجعي الفريق الذين شاهدونا من كافة أنحاء العالم".
 
وأضاف "لقد جعلتم ذلك ممكنا لنا (التتويج بالدوري) وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها".
 
 وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين، بعدما سبق له أيضا الحصول على ميدالية التتويج الدوري مع تشلسي.
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