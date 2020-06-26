living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زين الدين زيدان يتبرع للجزائر بأجهزة تنفس اصطناعي

26
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، إن أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، قدم مساعدة لبلده الأصلي الجزائر، لمساعدته على مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وتكفل مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بشراء جهازين للتنفس الاصطناعي، وأرسلهما إلى المستشفى الجامعي "نذير محمد" في ولاية تيزي وزو، شرقي الجزائر، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
 
وذكرت الصحيفة الجزائرية، أنه سبق لزيدان أن قدم أيضا 5 أجهزة للتنفس الاصطناعي لمستشفى ولاية بجاية.
 
وكانت الجزائر قد سجلت الخميس، 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 128 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.
 
 وأوضح فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12445 حالة، و هو ما يمثل نسبة 28 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 878 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 8920 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
 
أما فيما يتعلق بالحالات التي خضعت للعلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 27330 حالة، فيما يوجد حاليا 45 مريضا بالعناية المركزة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout