بلغاريا تهدد بمنع الجمهور من حضور المباريات بعد خرق قواعد كوفيد-19

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هدد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف يوم الأربعاء بمنع الجماهير من حضور مباريات دوري كرة القدم المحلي إذا لم تتحسن إجراءات التباعد الاجتماعي.

واستأنف الدوري البلغاري مبارياته في الخامس من يونيو حزيران بعد التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وسمح للجماهير بدخول الملاعب لكن حدثت انتهاكات للقواعد في العديد من المباريات.

وأبلغ بوريسوف اجتماعا حكوميا ”منحنا اللاعبين الفرصة للعب وسط جماهير. فماذا فعل المشجعون؟ اجتمعوا سويا دون ارتداء كمامات. ما الذي يريدون اثباته؟“.

وبعد خرق القواعد في الأسابيع الأخيرة أمر وزير الصحة كيريل أنانييف يوم الاثنين الماضي بوجود ألف مشجع في مدرج واحد للحث على ترك مسافات للتباعد.

لكن لم يلتزم الجمهور بالتباعد خلال مباراة الدور قبل النهائي بكأس بلغاريا بين ليفسكي صوفيا ولوكوموتيف بلوفديف يوم الثلاثاء.

وأضاف بوريسوف ”هناك قاعدة جديدة بالسماح لألف مشجع في المدرج لكن أرى أنهم لم يلتزموا بذلك مجددا وإذا استمر هذا الوضع سنغلق الاستادات على الأرجح أمام الجماهير كما حدث في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا“.

وقررت بلغاريا تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 15 يوليو تموز بعد قفزة أخرى في عدد الحالات الجديدة.

وأعلنت الأسبوع الماضي تسجيل 606 حالات مصابة بكوفيد-19 في أعلى زيادة أسبوعية منذ ظهور الوباء.

وسجلت 130 حالة جديدة يوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي إلى 4114 حالة إصابة ووفاة 208 أشخاص.