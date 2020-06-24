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لاعبو برشلونة غاضبون.. و"يواجهون خصمين" في سباق الليغا

24
JUNE
2020
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سلطت صحف إسبانية الضوء على "حالة غضب" بين لاعبي برشلونة، في أعقاب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل خلال لقاء ريال مدريد الأخير أمام ريال سوسيداد، الذي حقق خلاله الفريق الملكي الفوز بنتيجة 2-1، الأحد.
 
وشهد اللقاء المذكور على ملعب "أنويتا"، حالات تحكيمية جدلية، حيث احتسب هدفان للفريق الملكي قال متابعون إنهما مشكوك في صحتهما، فيما ألغي هدف لأصحاب الملعب بداعي التسلل كان كفيلا بمعادلة النتيجة، علما أن الحكم رفض الرجوع إلى تقنية الفيديو.
 
وبهذا الفوز، استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، متساويا مع برشلونة بالنقاط لكن متفوقا عليه في المواجهات المباشرة.
 
وجاءت الصفحات الأولى في صحف الثلاثاء لتعكس حالة الغضب التي انتابت لاعبي برشلونة من قرارات الحكم التي صبت في مصلحة ريال مدريد.
 
الصفحة الأولى من صحيفة "سبورت" التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، اتخذت موقفا هجوميا، قائلة إن الفريق الكتالوني "يواجه مدريد وحكم الفيديو" في السباق على لقب الدوري، مشيرة إلى "5 أخطاء تحكيمية خدمت فريق المدرب زين الدين زيدان"، منذ إعادة نشاط كرة القدم الذي توقف لنحو 3 أشهر بسبب أزمة كورونا.
 
كما قالت صحيفة "أس" إن القرارات فتحت "معركة" أخرى بين الأندية، حيث غضب برشلونة من المكالمات مع مدريد غاضبا بنفس القدر من المزاعم.
 
في غضون ذلك، سلطت صحيفة "ماركا" الضوء على "ضجر ريال مدريد"، حيث يعتقد النادي أنه "عومل بشكل غير عادل مع جدولة مباريات الدوري".
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