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قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، إنه يفضل خوض مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد، وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاما أمام سيتي، الخميس بعد المقبل، قرارا حول ملعب المباراة من مجموعة استشارية مختصة بالسلامة.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس، الأربعاء: "بكل أمانة أفضل إقامتها في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية تنظيمها".

وقد تنقل السلطات المباراة إلى ملعب محايد بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول خارج الملعب للاحتفال باللقب، في حال فاز فريقهم على سيتي.

وأضاف المدرب الألماني: "لا أدري كيف سيكون الأمر، لكن المباراة لن تقام في ليفربول وهذا يعني أن الفريقين سيذهبان إلى مكان ما حيث يحتاج كلاهما إلى فندق. هذه هي المشكلة الوحيدة".

وأضاف: "بعيدا عن ذلك سنلعب في أي مكان يرسلونا إليه، لكنني أفضل إقامة المباراة في مانشستر. سأنتظر حتى التأكيد النهائي سواء كانت في مانشستر أو لا. سيمثل الأمر تحديا للناديين".