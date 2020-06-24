living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يختار الملعب الذي يفضله لـ"مباراة اللقب"

24
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، إنه يفضل خوض مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد، وعدم نقلها إلى ملعب محايد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
وينتظر ليفربول، الذي قد يحسم لقبه الأول في الدوري منذ 30 عاما أمام سيتي، الخميس بعد المقبل، قرارا حول ملعب المباراة من مجموعة استشارية مختصة بالسلامة.
 
وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري ضد كريستال بالاس، الأربعاء: "بكل أمانة أفضل إقامتها في مانشستر، وإلا سيكون من الصعب للغاية تنظيمها".
 
وقد تنقل السلطات المباراة إلى ملعب محايد بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول خارج الملعب للاحتفال باللقب، في حال فاز فريقهم على سيتي.
 
وأضاف المدرب الألماني: "لا أدري كيف سيكون الأمر، لكن المباراة لن تقام في ليفربول وهذا يعني أن الفريقين سيذهبان إلى مكان ما حيث يحتاج كلاهما إلى فندق. هذه هي المشكلة الوحيدة".
 
وأضاف: "بعيدا عن ذلك سنلعب في أي مكان يرسلونا إليه، لكنني أفضل إقامة المباراة في مانشستر. سأنتظر حتى التأكيد النهائي سواء كانت في مانشستر أو لا. سيمثل الأمر تحديا للناديين".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout