living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ساري يبلغ مشجعي الدوري الإيطالي: لا تنتظروا مباريات ممتعة

23
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس عقب الفوز 2-صفر على بولونيا إن فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تواجه رحلة إلى المجهول وعلى الجماهير ألا تنتظر مباريات ممتعة من الآن وحتى نهاية الموسم.
 
ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس خلال مباراة فريقه ضد بولونيا في الدوري الإيطالي يوم الاثنين. تصوير: جينيفر لورينتسيني - رويترز
وتحاول الأندية التخلص من آثار التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 وتلعب في درجات حرارة عالية لذا قال ساري إنه يجب على المشجعين أن يتوقعوا انخفاضا في إيقاع اللعب عن المعتاد.
 
وقال ساري الذي يتصدر فريقه الدوري ويتطلع لحصد اللقب للموسم التاسع على التوالي ”إنه موقف غير معتاد تماما ولا يوجد أي أمور مشابهة حدثت سابقا لذا من السهل جدا حدوث أخطاء في الإعداد البدني“.
 
وأضاف ”لديك الآن فرق ليست في أفضل حالة بدنية وسوف تكون مطالبا بخوض مباريات في درجات حرارة عالية، لذا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جدا على كل الفرق“.
 
وتابع ”لا أتوقع وجود مباريات ممتعة، لأنه في ظل وجود درجات حرارة عالية، فإن الإيقاع لن يكون عاليا ولقد اعتاد الناس متابعة مباريات سريعة الإيقاع.. سيكون الأمر صعبا على الجميع وستكون المفاجآت ممكنة في كل مباراة“.
 
وقال ساري إن بداية الموسم الجديد ربما تكون صعبة أيضا.
 
وأضاف ”بعد 15 يوما (من نهاية الموسم الجاري)، سنكون في الملعب من أجل الموسم الجديد ومرة أخرى سيكون الأمر استثنائيا لأن الاستعدادات لن تكون بكل تأكيد كما كانت في المعتاد“.
 
ويقضي ساري موسمه الأول مع يوفنتوس لكنه يتعرض لانتقادات حادة بعد خسارة يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.
 
وقال ساري ”في الحياة هناك حقائق وهناك آراء. تقول وسائل الإعلام إن يوفنتوس كفريق قد انتهى لكن الترتيب يوضح أننا نتصدر الدوري.
 
”يمكن استخدام الانتقادات كحافز للعودة إلى المستوى المطلوب من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية“.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout