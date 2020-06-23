ساري يبلغ مشجعي الدوري الإيطالي: لا تنتظروا مباريات ممتعة

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قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس عقب الفوز 2-صفر على بولونيا إن فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تواجه رحلة إلى المجهول وعلى الجماهير ألا تنتظر مباريات ممتعة من الآن وحتى نهاية الموسم.

ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس خلال مباراة فريقه ضد بولونيا في الدوري الإيطالي يوم الاثنين. تصوير: جينيفر لورينتسيني - رويترز

وتحاول الأندية التخلص من آثار التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 وتلعب في درجات حرارة عالية لذا قال ساري إنه يجب على المشجعين أن يتوقعوا انخفاضا في إيقاع اللعب عن المعتاد.

وقال ساري الذي يتصدر فريقه الدوري ويتطلع لحصد اللقب للموسم التاسع على التوالي ”إنه موقف غير معتاد تماما ولا يوجد أي أمور مشابهة حدثت سابقا لذا من السهل جدا حدوث أخطاء في الإعداد البدني“.

وأضاف ”لديك الآن فرق ليست في أفضل حالة بدنية وسوف تكون مطالبا بخوض مباريات في درجات حرارة عالية، لذا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جدا على كل الفرق“.

وتابع ”لا أتوقع وجود مباريات ممتعة، لأنه في ظل وجود درجات حرارة عالية، فإن الإيقاع لن يكون عاليا ولقد اعتاد الناس متابعة مباريات سريعة الإيقاع.. سيكون الأمر صعبا على الجميع وستكون المفاجآت ممكنة في كل مباراة“.

وقال ساري إن بداية الموسم الجديد ربما تكون صعبة أيضا.

وأضاف ”بعد 15 يوما (من نهاية الموسم الجاري)، سنكون في الملعب من أجل الموسم الجديد ومرة أخرى سيكون الأمر استثنائيا لأن الاستعدادات لن تكون بكل تأكيد كما كانت في المعتاد“.

ويقضي ساري موسمه الأول مع يوفنتوس لكنه يتعرض لانتقادات حادة بعد خسارة يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

وقال ساري ”في الحياة هناك حقائق وهناك آراء. تقول وسائل الإعلام إن يوفنتوس كفريق قد انتهى لكن الترتيب يوضح أننا نتصدر الدوري.

”يمكن استخدام الانتقادات كحافز للعودة إلى المستوى المطلوب من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية“.