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جوكوفيتش "متهم".. فكرته أصابت نجمي تنس بكورونا

23
JUNE
2020
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حمل  لاعب التنس البريطاني دان إيفانز، الاثنين، نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا مسؤولية إصابة اللاعبين غريغور ديميتروف وبورنا تشوريتش، بفيروس كورونا خلال مشاركتهما في بطولة أدريا الاستعراضية التي اقترحها ونظمها اللاعب الصربي.
 
وأقيمت البطولة، التي شاركت فيها أسماء لامعة أخرى مثل دومينيك تيم وألكسندر زفيريف، في بلغراد وزادار، والتقطت صور للاعبين أيضا وهم يمارسون كرة السلة ويرقصون معا دون اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.
 
وأبلغ إيفانز الصحفيين "كان يتعين على اللاعبين عدم القيام بالاحتفال والرقص معا.
 
"أصيب لاعبان بارزان بالفيروس. يجب أن يتحمل جوكوفيتش بعض المسؤولية عن ذلك.
 
وتابع إيفانز: "من المؤسف حقا إصابة ديميتروف وتشوريتش بالعدوى. لكن هل كان الأمر مفاجأة؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الذي يجب علينا جميعا طرحه".
 
وزادت إصابة تشوريتش وديميتروف مخاوف مسؤولي التنس الذين يأملون في استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب الجائحة.
 
وتوقفت منافسات التنس في مطلع مارس الماضي بعد غلق الدول لحدودها لفرض إجراءات عزل لاحتواء انتشار الفيروس.
 
وأجرى المسؤولون تعديلات على الجداول لاستئناف بطولات المحترفين في أغسطس المقبل، بينما سيقيم منظمو بطولة أميركا المفتوحة، البطولة الكبرى من دون جماهير في موعدها المقرر من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر في نيويورك.
 
ومع ذلك ستحتاج هذه الخطط لإعادة تقييم عقب إصابة الكرواتي تشوريتش بعد يوم واحد من إعلان البلغاري ديميتروف، الذي شارك في البطولة أيضا، إصابته.
 
ونتيجة لذلك ألغيت المباراة النهائية في مدينة زادار الساحلية.
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