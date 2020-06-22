living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب إيطاليا يحث بالوتيلي على "الاستيقاظ"

22
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حث مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، روبرتو مانشيني، المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي على "الاستيقاظ" قبل أن يدمّر مسيرته الاحترافية.
وبدا أن مشوار بالوتيلي اقترب من نهايته مع فريقه بريشيا، بسبب تغيبه المتكرر عن التمارين.
 
وقال مانشيني في حديث تلفزيوني: "قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ كان صغيرا وقام بأمور رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في منتصف مسيرته".
 
وتابع: "آمل انه يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر".
 
وأعاد مانشيني استدعاء بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي عندما تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويا مع مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي.
 
وغاب بالوتيلي عن عدة تمارين بعد استئناف اندية الدرجة الأولى تدريباتها مطلع مايو، فيما ادعى المهاجم أنه كان مريضا.
 
وكان رئيس بريشيا قال الشهر الماضي أن عقل بالوتيلي "لم يعد مع النادي" الذي كان في المركز الأخير على بعد 9 نقاط من منطقة النجاة، قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
 
وقال ماسيمو تشيلينو: "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائما. أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمرا ايجابيا له. جميعنا مستاؤون".
 
وانضم بالوتيلي (36 مباراة دولية وواحدة فقط منذ 2014) صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي إلى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء "سيريا أ".
 
الا انه لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة. كما حمل بالوتيلي ألوان إنتر وميلان ونيس الفرنسي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout