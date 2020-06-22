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كلوب يكشف سبب غياب صلاح عن ديربي ميرسيسايد

22
JUNE
2020
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كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مساء الأحد، عن سبب قراره بعدم إشراك النجم المصري محمد صلاح أمام إيفرتون في قمة ميرسيسايد.
 
وتعادل ليفربول سلبيا ضد إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
وبسؤال كلوب عقب المباراة عن أسباب غياب الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون رد المدرب الألماني قائلا: "نحن في وقت خاص من الموسم وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري لا يجب إغفال أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل".
 
وأضاف "لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين. بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل صلاح وروبرتسون".
 
وتابع: "الثنائي تدرب بالفعل ولكن ليس مع باقي الفريق وبدا كلاهما بشكل جيد خلال التدريبات. لهذا السبب لم يشارك محمد صلاح في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة".
 
وواصل كلوب حديثه قائلا: "لذلك كان من الأفضل أن يواصل روبرتسون التأهيل. وألا يشارك صلاح أمام إيفرتون".
 
وبعد تعادل ليفربول مع إيفرتون ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، ارتفع رصيد "الريدز" إلى 83 نقطة في صدارة الدوري بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي.
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