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أرقام سلبية تطارد برشلونة بعد مواجهة إشبيلية

20
JUNE
2020
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أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين أمام مضيفه إشبيلية، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني، بعد التعادل السلبي ليمنح غريمه ريال مدريد فرصة حقيقية لاقتناص الصدارة.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن برشلونة فشل بالتهديف ضد إشبيلية في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، بوجود ليونيل ميسي، لأول مرة خلال 16 مباراة في جميع البطولات (ربح 9 وتعادل 5 وخسر 2).

وتعثر برشلونة للمرة الـ12 خارج ملعبه هذا الموسم في جميع البطولات، بواقع 6 هزائم ضد كل من أتلتيك بيلباو (مرتين) وغرناطة وليفانتي وفالنسيا وريال مدريد، فيما تعادل في 6 مناسبات، ضد كل من أوساسونا وبوروسيا دورتموند وسوسيداد وإسبانيول ونابولي وإشبيلية.

 

التعادل السلبي هو الثاني للفريق الكتالوني هذا الموسم بعد انتهاء مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 18 ديسمبر بالنتيجة ذاتها.

 

وفشل ميسي في تسجيل الهدف رقم 700 له بقميص البلوغرانا في كافة المنافسات.

 

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، وبات أمام ريال مدريد فرصة حقيقية لخطف الصدارة، في حال فوزه على ريال سوسيداد، بينما حل إشبيلية في المركز الثالث برصيد 52 نقطة .

روسيا اليوم
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