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رسميا ..تشلسي يوقع مع فيرنر ويمنحه راتبا ضخما

19
JUNE
2020
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أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، يوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.
 
وقال النادي اللندني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما: "وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا".
 
وسيلتحق فيرنر، وفقا للبيان، بزملائه الجدد في يوليو المقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي.
 
وأشارت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو، وأن النجم الألماني سيتقاضى أكثر من 10 ملايين يورو سنويا مع "البلوز".
 
وبات فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.
 
وبانتقاله لتشلسي، لن يستكمل فيرنر مشوار دوري أبطال أوروبا مع فريقه لايبزغ، الذي قدم مستوى قويا وبلغ ربع نهائي البطولة، التي ستستكمل في أغسطس.
 
ومن غير المعلوم إذا ما كان باستطاعة فيرنر خوض مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية هذا الموسم مع فريقه الجديد تشلسي.
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