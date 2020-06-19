تعليق "غير متوقع" من زيدان حول علاقته بغاريث بيل

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شكلت العلاقة المتوترة بين مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، والنجم الويلزي غاريث بيل، مادة دسمة لوسائل الإعلام الرياضية، إلا أن أسطورة كرة القدم الفرنسية فاجئ الجميع بتصريح إيجابي حول الجناح الهجومي للمرينغي.

وأشار زيدان في تصريحات صحفية إلى أن ريال مدريد يقدّر جهود غاريث بيل وأداءه، مشددا على عدم وجود أي خلاف شخصي مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي قدّم موسما مخيبا للآمال.

وأضاف زيدان: "بيل كما هو دائما، يكون سعيدا حينما يستطيع اللعب، لكن كان لديه بعض الآلام في ظهره وهذا هو السبب في كونه ليس جاهزا تماما"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابع: "علاقتي ببيل جيدة دائما، وحين لا يلعب تعتقدون أن ذلك بسبب علاقتنا السيئة، لكني أعرف قدراته كلاعب والإنجازات التي حققها، وأحترم ما قدمه ولا يمكنني السيطرة على ما تكتبونه.. علاقتنا طبيعية".

ويستضيف ريال مدريد مساء الخميس فالنسيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وحول هذا اللقاء، قال زيدان: "نركز عليه لأننا سنلعب مع خصم قوي، ونريد حصد نقاط المباراة".

ويمتد عقد بيل مع ريال حتى عام 2022، لكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الأرجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت إلى الواجهة أخبار رحيله عن الفريق بسبب ما يشاع عن علاقة متوترة تربطه بالمدرب الفرنسي.

وعلى الرغم من مساهمته في فوز ريال مدريد بدوري الأبطال أربع مرات وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد قادما من توتنهام عام 2013، كان غاريز بيل دائما عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.

وكان وكيل بيل قد قال مطلع هذا الشهر إنه لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي، وربما ينهي مسيرته في صفوف الفريق الملكي.

وأبلغ جوناثان بارنت وكيل بيل، هيئة الإذاعة البريطانية: "بيل يستمتع بأسلوب حياة رائع. لا يوجد أي سبب لعدم إمكانية إنهاء مسيرته في مدريد"، مضيفا "العودة واللعب (في الدوري الإنجليزي الممتاز) غير ممكنة. لا أعتقد أنه يريد ذلك في الوقت الحالي. إنه سعيد باللعب في مدريد".