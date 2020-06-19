شقيقة رونالدو تهاجم يوفنتوس بعد خسارة الكأس

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في واقعة تكررت عدة مرات في السابق، هاجمت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه، بعد سقوط يوفنتوس أمام نابولي في كأس إيطاليا.

وعلى حسابها بتطبيق إنستغرام، هاجمت إيلما أفيرو، الشقيقة الكبرى لرونالدو، نادي يوفنتوس ومدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، في منشور مثير للجدل، الخميس، بعد هزيمة يوفنتوس على يد نابولي بنهائي كأس إيطاليا.

وكتبت إيلما على حسابها: "ماذا بإمكانك أن تفعل؟ هذه هي النهاية وهذا كل ما في الأمر. لهذا عزيزي لا يستطيع صنع المعجزات بمفرده"، بينما وضعت عدة صور لرونالدو بعد الهزيمة بنهائي الكأس.

وتعرض رونالدو وفريقه يوفنتوس لهزيمة مستحقة، في نهائي كأس إيطاليا، مساء الأربعاء، على يد نابولي، بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي.

وأضافت إيلما في المنشور: "لا أعلم كيف تستطيع اللعب بهذه الطريقة على كل حال.. ابق رأسك مرفوعا يا ملك".

واعتبر المتابعين منشور إيلما انتقادا صريحا للمدرب ماوريتسيو ساري وخططه مع يوفنتوس، وذلك بعد تدهور مستوى الفريق كثيرا هذا الموسم تحت إشرافه.

وسبق لشقيقة رونالدو الأخرى، كاتيا، أن هاجمت المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، بعد تصريحاته التي قللت من رونالدو خلال حفل الكرة الذهبية الموسم الماضي.

يذكر أن يوفنتوس فشل في تحقيق بطولة كأس إيطاليا، منذ قدوم رونالدو صيف 2018، بعد أن كان محتكرا للبطولة لأربع مواسم متتالية بين 2015 و2018.