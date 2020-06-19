رغم إلغاء الدوري.. كورونا يجتاح ناديا فرنسيا

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أعلن نادي سانت إتيان الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، تعود 3 منها للاعبين.

وأفاد النادي في بيان أن الفحوص التي أجريت تحضيرا لاستئناف الفريق التدريبات في الفترة المقبلة، "أظهرت 5 حالات إيجابية، بينها 3 في صفوف الفريق الأول".

ولم يكشف النادي أسماء اللاعبين المصابين، لكنه أكد انهم باتوا في عزل منزلي، وتتم متابعة حالتهم من قبل جهازه الطبي، مرجحا ان يكونوا قد التقطوا عدوى "كوفيد-19" خلال فترة الإغلاق.

وتوقفت منافسات الدوري الفرنسي اعتبارا من منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي أواخر أبريل، اتخذت رابطة الدوري قرار إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جرمان باللقب.

وبلغ سانت إتيان المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، حيث من المقرر ان يلاقي سان جرمان.

وكانت المباراة مقررة في الرابع من أبريل، لكنها أرجئت الى موعد لم يحدد، يتوقع أن يكون في أواخر يوليو أو مطلع أغسطس.