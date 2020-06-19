living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد يكتسح فالنسيا في مباراة "الأهداف الاستثنائية"

19
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل ريال مدريد مطاردة غريمه برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، بعد تحقيق انتصار كبير على فالنسيا في مباراة شهدت 3 أهداف استثنائية، ألغي أولها لسبب غير واضح.
 
وسجل كريم  بنزيمة هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على الزوار، الخميس، حيث يستمر فريق المدرب زين الدين زيدان في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 29 مباراة متأخرا بنقطتين عن برشلونة.
 
وسدد بنزيمة كرة منخفضة ليمنح ريال مدريد التقدم عند مرور ساعة من اللعب بعد مجهود رائع من إيدن هازارد الذي تبادل تمرير الكرة مع لوكا مودريتش، قبل أن يحولها في طريق المهاجم الفرنسي.
 
وهز ماركو أسينسيو الشباك من أول لمسة منذ غيابه 11 شهرا بسبب إصابة في الركبة ليضاعف من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 74، قبل أن يختتم بنزيمة الثلاثية بتسديدة مباشرة مذهلة بعدما هيأ الكرة لنفسه بقدمه الأخرى.
 
وبدا أن فالنسيا انتزع التقدم عندما وضع رودريغو مورينو الكرة في المرمى في الدقيقة 20، لكن بعد احتفال لاعبي فريقه بالهدف تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد ماكسي جوميز على الرغم من أنه لم يلمس الكرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout