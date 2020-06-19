ريال مدريد يكتسح فالنسيا في مباراة "الأهداف الاستثنائية"

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واصل ريال مدريد مطاردة غريمه برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، بعد تحقيق انتصار كبير على فالنسيا في مباراة شهدت 3 أهداف استثنائية، ألغي أولها لسبب غير واضح.

وسجل كريم بنزيمة هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على الزوار، الخميس، حيث يستمر فريق المدرب زين الدين زيدان في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 29 مباراة متأخرا بنقطتين عن برشلونة.

وسدد بنزيمة كرة منخفضة ليمنح ريال مدريد التقدم عند مرور ساعة من اللعب بعد مجهود رائع من إيدن هازارد الذي تبادل تمرير الكرة مع لوكا مودريتش، قبل أن يحولها في طريق المهاجم الفرنسي.

وهز ماركو أسينسيو الشباك من أول لمسة منذ غيابه 11 شهرا بسبب إصابة في الركبة ليضاعف من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 74، قبل أن يختتم بنزيمة الثلاثية بتسديدة مباشرة مذهلة بعدما هيأ الكرة لنفسه بقدمه الأخرى.

وبدا أن فالنسيا انتزع التقدم عندما وضع رودريغو مورينو الكرة في المرمى في الدقيقة 20، لكن بعد احتفال لاعبي فريقه بالهدف تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد ماكسي جوميز على الرغم من أنه لم يلمس الكرة.