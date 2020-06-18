جوارديولا: على البيض الاعتذار عن التمييز العنصري

A + A -

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن البيض يجب عليهم الاعتذار عن أسلوب معاملة السود بعدما وضع اللاعبون شعار ”حياة السود مهمة“ بدلا من اسمائهم على قمصانهم خلال استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مباراة أمام شيفلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 4 مارس آذار 2020. تصوير: جون سوبر - رويترز.

وجثا لاعبو سيتي وأرسنال والحكام قبل انطلاق المباراة يوم الأربعاء مثلما حدث قبل مواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد في وقت سابق في عودة الدوري بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوارديولا مؤتمرا صحفيا بعد الفوز 3-صفر على أرسنال ”يجب على البيض الاعتذار عن أسلوب معاملة السود في آخر 400 عام.

”أشعر بالعار لما فعلناه تجاه السود حول العالم وليس في الولايات المتحدة فقط فالمشكلة في كل مكان“.

وتحدث جوارديولا عن الأمر خلال مقابلة بجانب الملعب مع شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية.

وقال ”يجب علينا إرسال ملايين الرسائل إلى السود. أشعر بالخجل والعار لما فعله البيض تجاه السود“.

وأضاف المدرب الإسباني ”كيف يمكن للبشر أن يفكروا في اختلافهم عن الآخرين لمجرد أنهم ولدوا بلون مختلف؟“.

وانضمت رابطة الدوري الممتاز رسميا إلى حملة الاحتجاجات الدولية التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد وهو رجل أمريكي أسود توفي في عهدة شرطة مينابوليس.

وقال جوارديولا ”كل الرسائل إيجابية وعلينا القتال. كل ما يمكننا القيام هو جعلها واعية. علينا فعل الكثير من الأشياء التي لم نفعلها حتى الآن من أجل السود.

ورحب رحيم سترلينج لاعب سيتي بالدعم لحركة ”حياة السود مهمة“.

وأضاف ”أرى أنها خطوة هائلة لرابطة الدوري الممتاز بالسماح بحدوث مثل هذا الأمر ويدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح“.

وتابع ”خطوة بخطوة سنشعر بالتغيير، الأمر كان طبيعيا. شاهدنا فريقين يفعلان ذلك قبل المباراة الأولى وشعرنا أنه أمر علينا فعله أيضا“.