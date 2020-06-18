الاتحاد الأوروبي يكشف طريقة استئناف دوري الأبطال

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تفاصيل استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ، اللتان توقفتا في مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا، في أغسطس المقبل، بعد انتهاء منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

وستستكمل البطولة في 7 أغسطس، على أن تقام المباريات الأربع المتبقية في دور الـ16، والتي تجمع بايرن ميونيخ وتشلسي، وريال مدريد ومانشستر سيتي، وبرشلونة ونابولي، ويوفنتوس وليون، يومي 7 و8 أغسطس.

ولم يحدد الاتحاد إذا ما كان سيقيم مباريات إياب دور الـ16 على الأراضي المقرر لها، أم أنها ستقام في البرتغال، مثل بقية البطولة.

وبعد تأهل 8 أندية لربع النهائي، ستستضيف مدينة لشبونة البرتغالية "بطولة مصغرة" لاستئناف البطولة، على أن تلعب جميع المباريات مرة واحدة، من دون نظام الذهاب والإياب.

وستقام البطولة المصغرة التي ستشمل الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي، في الفترة ما بين 12 و23 أغسطس.

وقرر (يويفا) تأجيل استضافة إسطنبول لنهائي دوري الأبطال للموسم المقبل، بعد أن كان من المقرر استضافتها للنهائي هذا الموسم.

يوروبا ليغ

وبنفس الطريقة، ستستأنف بطولة يوروبا ليغ، حيث ستجري المباريات المتبقية من دور الـ16، قبل أن تستضيف ألمانيا البطولة المصغرة من دور ربع النهائي.

وأعلن (يويفا) إقامة مباريات الإياب من دور الـ16 يومي 5 و6 أغسطس، على أن تقام بقية مباريات البطولة من ربع النهائي إلى النهائي، بين 10 و21 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد أن 4 مدن ألمانية متقاربة، وهي كولون ودويسبورغ ودوسلدورف وغيلسنكرشن، ستستضيف مباريات البطولة المتبقية.

الموسم المقبل

وبشأن التصفيات، أعلن الاتحاد الأوروبي أن تصفيات دوري الأبطال للموسم المقبل ستكون من مباراة واحدة، على أرض محايدة، مما يعني إلغاء نظام الذهاب والإياب.

وسينطلق دور المجموعات للموسم المقبل في 20 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة كأس السوبر يوم 24 سبتمبر في بودابست.