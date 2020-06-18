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"فضيحة أخلاقية" جديدة تلاحق نجم منتخب مصر

18
JUNE
2020
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دخل نجم منتخب مصر، عمرو وردة، وسط دائرة "فضيحة أخلاقية" جديدة تضاف إلى سجله بعد تحرشه بصحفية يونانية قامت بنشر رسائله إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكشف تقرير صحفي يوناني أن وردة لاعب فريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.
 
والتقى وردة الصحفية الحسناء صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، ثم لاحقا أمطر حسابها على إنستغرام بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه، لكنها تجاهلت رسائله وكشفت عنها أمام الجميع.
 
ووصف التقرير وردة بأنه "يعاني من ضعف كبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهم سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".
 
وتضاف هذه الواقعة إلى العديد من الوقائع المشابهة التي ارتبطت بوردة، وتسببت في إثارة العديد من الأزمات مع الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب مصر حين تم تسريب محادثة مع إحدى الفتيات أثناء تواجده مع منتخب "الفراعنة" في مباريات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة عام 2019.
 
كان وردة عاد لنادي باوك بعد أن قرر نادي لاريسا، الذي كان يلعب لصالح صفوفه على سبيل الإعارة، الاستغناء عن خدماته بسبب مخالفات تأديبية خطيرة دون الكشف عنها.
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