ديفيد سيلفا سيستكمل الموسم الجاري مع مانشستر سيتي

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبه ديفيد سيلفا سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع سيتي بنهاية الشهر الجاري، بينما قرر اللاعب البالغ عمره 34 عاما الرحيل بعد قضاء عشر سنوات في النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر استئناف الدوري الممتاز دون حضور مشجعين يوم الأربعاء على أن ينتهي الموسم في 26 يوليو تموز وبعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال جوارديولا قبل اللعب على أرضه مع أرسنال‭ ‬يوم الأربعاء ”سيستمر ديفيد حتى نهاية الموسم“.

وأضاف ”سيخوض مبارياته الأخيرة دون وجود الناس، لكن نأمل أن يستطيع النادي تنظيم حفل وداع مناسب أمام الناس“.

وفاز سيلفا، المنضم من بلنسية في 2010، بلقب الدوري الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة خمس مرات.

وتلاشت آمال سيتي في الدفاع عن لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يتأخر بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر لكنه لا يزال ينافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.