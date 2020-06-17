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كلوب يحث جماهير ليفربول على التشجيع من المنزل

17
JUNE
2020
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دعا المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول لتشجيع فريقه من المنزل، مع استعداد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة إلى المنافسات والتتويج بلقب طال انتظاره، بعد توقف قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وكان ليفربول على بعد انتصارين من التتويج بطلا لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاما، قبل تعليق الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد-19".
 
ويعود بطل أوروبا إلى المنافسات الأحد بديربي الميرسيسايد أمام مضيفه وغريمه إيفرتون في ملعب "غوديسون بارك"، في مواجهة قد تشهد على فوزه بلقب الدوري الممتاز "بريمييرليغ" في نسخته الحديثة (منذ 1992) للمرة الأولى.
 
وفي حال خسارة مانشستر سيتي، الأربعاء، أمام ضيفه أرسنال، فإن الفوز على إيفرتون سيضمن لليفربول لقبه التاسع عشر في الدوري الإنجليزي قبل 8 مراحل من نهاية الموسم.
 
وإدراكا منه أن المشجعين سيرغبون في الاحتفال بلقب انتظروه طويلا، حثهم كلوب على عدم خرق قوانين التباعد الاجتماعي بإقامة التجمعات خارج "غوديسون بارك" أو ملعبهم "أنفيلد رود".
 
وقال الألماني عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي "إنها كرة قدم وهي لأجلكم. يعني ذلك أننا سنكون في الملعب وستكونون في المنزل".
 
وتابع "أعدكم أننا سنشعر بدعمكم. سأحرص على أن أجعل اللاعبين يشعرون بدعمكم. سنستخدمه، لا زلتم تشكلون 80 إلى 90 في المئة من الوقود في خزاناتنا".
 
وأردف كلوب الذي بلغ الثلاثاء عامه الـ53 "لكن الرسالة الاخيرة: إبقوا في أمان وشجعونا من المنزل".
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