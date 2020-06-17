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برشلونة يبتعد مؤقتا بصدارة الليغا.. وميسي يسجل مجددا

17
JUNE
2020
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ابتعد برشلونة بـ5 نقاط مؤقتا في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليغانيس 2-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.
 
وسجل أنسو فاتي (42) والأرجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء) الهدفين.
 
ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد، الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا، الخميس.
 
ونظرا للبرنامج المضغوط في إسبانيا، حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يوما أي مباراة كل 3 أيام، أجرى مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، 5 تبديلات على التشكيلة، التي تغلبت على مايوركا برباعية نظيفة لدى استئناف الدوري نهاية الأسبوع الماضي، أبرزها للاعبي خط الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، والبرازيلي أرتور بدلا من الهولندي فرانكي دي يونغ والتشيلي أرتورو فيدال.
 
في المقابل، شارك أساسيا المهاجم الشاب أنسو فاتي الذي ذكرت صحيفة "ذي تايمز" الإنجليزية بأن فريقه رفض عرضا خياليا من مانشستر يونايتد للتنازل عن خدماته مقابل 150 مليون يورو.
 
وسيطر برشلونة بخجل على مجريات اللعب في مطلع المباراة، لكن منافسه المتواضع كان الأخطر.
 
وأنقذ الفرنسي كليمان لانغليه مرماه من هدف أكيد عندما شتت الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى إثر تسديدة لميغيل إنخل غيريرو (12).
 
ثم ناب القائم عن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في إبعاد تسديدة غيريو الزاحفة (13).
 
ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل إثر توغل لظهيره الأيسر البرازيلي جونيور فيربو، الذي لعب بدلا من دافيد ألابا الموقوف، ومرر كرة باتجاه فاتي ليسدد الأخير كرة زاحفة انتهت في الزاوية البعيدة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.
 
وترك فاتي مكانه إلى المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز العائد إلى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته في مطلع العام الحالي.
 
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من البرتغالي نلسون سيميدو، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل الأخير إثر اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو(64).
 
وبعدها بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني إثر عرقلة ميسي داخل المنطقة فأنبرى لها بنفسه مانحا التقدم 2-صفر لفريقه (69).
 
وكان ميسي سجل هدفا وساهم في تمريرتين حاسمتين في مرمى مايوركا نهاية الأسبوع.
 
والمواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، وقد تغلب الفريق الكتالوني على منافسه بصعوبة 2-1 ذهابا في الدوري، قبل أن يكتسحه بخماسية نظيفة في مسابقة الكأس.
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