living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برباتوف: سولسكاير يحتاج المربع الذهبي لتعزيز موقع

17
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ديميتار برباتوف، إن أولي غونار سولسكاير مدرب الفريق لا يجب أن ينظر البعض إليه "كشخصية انتقالية" في أولد ترافورد، لكنه يحتاج إلى إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فرق المربع الذهبي لتعزيز موقعه في النادي.
 
وكان مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عند توقف الدوري الممتاز بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس، ولم يكن قد خسر في آخر 5 مباريات ويبتعد بـ3 نقاط فقط عن تشلسي رابع الترتيب.
 
ويثق برباتوف، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع يونايتد، أن سولسكاير يحظى بدعم إدارة النادي لبناء تشكيلة جديدة، لكنه يحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة لإيقاف التكهنات بخصوص مستقبله.
 
وقال برباتوف: "سيكون من الرائع بالنسبة ليونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي".
 
وأضاف "هذا سيمنح ثقة للمدرب. كلنا نعرف أنه يتعرض لانتقادات ويصبح تحت الضغط وهناك الكثير من التكهنات بشأن منصبه لكن (المربع الذهبي) سيعزز موقفه في المنصب".
 
وتابع "لا يجب النظر إليه كشخصية انتقالية مرة أخرى. هذا يفتقر للاحترام وهذا يظهر له جانب عدم الاحترام للعمل الذي يؤديه".
 
وفي ظل إمكانية تنفيذ مانشستر سيتي لعقوبة الاستبعاد من اللعب في أوروبا لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي فإن صاحب المركز الخامس من المرجح أن يضمن التأهل لدوري الأبطال.
 
وسيبدأ يونايتد مسيرته بعد استئناف الدوري أمام توتنهام هوتسبير يوم الجمعة المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout