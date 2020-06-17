مدرب برشلونة يدافع عن غريزمان.. ويثني على فاتي

A + A -

أشاد مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، بأداء الفرنسي أنطوان غريزمان، في اللقاء الذي جمع "البلوغرانا" وليغانيس، الثلاثاء، وانتهى بفوز النادي الكتالوني بهدفين دون مقابل، في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ولعب غريزمان في خط الهجوم إلى جانب كل من الإسباني أنسو فاتي والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و69 على التوالي.

وتعليقا على أداء النجم الفرنسي غريزمان، الذي جاء متواضعا، قال سيتين: "ليس من السهل اللعب في مركز قلب الهجوم المتقدم، فعندما يتواجد العديد من اللاعبين، عليك أن تبذل جهدا مضاعفا للعثور على موقع جيد".

وأضاف قائلا: "قدم غريزمان أداء يستحق الثناء، وهو لاعب يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة".

وعن المستوى الذي قدمه فاتي، أوضح سيتين أن اللاعب مرّ بفترة صعبة لأسابيع، ولكنه لعب أمام ليغانيس، وأحرز هدفا رفع من خلاله رصيده إلى 5 أهداف في "الليغا"، مشيرا إلى رضاه عن مستوى اللاعب الإسباني، الذي ساهم بفوز برشلونة في المباراة.

وقيّم سيتين مباراة برشلونة وليغانيس قائلا: "كنت أدرك صعوبة اللقاء، وضرورة التسجيل في وقت مبكر من زمن المباراة لتسهيل الأمور علينا. بدأنا بشكل جيدا وخسرنا فرصا عديدة، واستغلينا بعضها. كان بإمكان الفريق الخصم تسجيل أهداف أيضا".

واسترسل سيتين قائلا: "دافع ليغانيس بشكل جيد، الأمر الذي صعّب من مهمة مهاجمي برشلونة في فتح المساحات بملعب الخصم"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد، الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه ضد فالنسيا، الخميس.

ونظرا للبرنامج المضغوط في إسبانيا، حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يوما أي مباراة كل 3 أيام، أجرى مدرب برشلونة، سيتين، 5 تبديلات على التشكيلة، التي تغلبت على مايوركا برباعية نظيفة لدى استئناف الدوري نهاية الأسبوع الماضي، أبرزها للاعبي خط الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، والبرازيلي أرتور بدلا من الهولندي فرانكي دي يونغ والتشيلي أرتورو فيدال.