تشيلسي يستعد للدوري الإنجليزي بالفوز 7-1 وديا

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سجل روبن لوفتوس-تشيك وبيلي جيلمور هدفين لكل منهما ليفوز تشيلسي 7-1 على كوينز بارك رينجرز وديا يوم الأحد مع استمرار استعدادات فريق المدرب فرانك لامبارد لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما سجل ميسون ماونت وويليان وأوليفييه جيرو ليرفع تشيلسي مستواه بعد الانتصار 1-صفر على ريدينج في مباراة ودية مشابهة الأسبوع الماضي.

وكان الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، عاد إلى التدريبات بشكل تقليدي يوم الثلاثاء الماضي عقب الإعلان عن مخاوف بخصوص سلامته بسبب فيروس كورونا، ودخل التشكيلة الأساسية أمام كوينز بارك رينجرز المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريق لامبارد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل استئناف الدوري يوم الأربعاء المقبل بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي مشواره باللعب في ضيافة أستون فيلا يوم الأحد المقبل.