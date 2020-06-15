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ترامب يهدد بمقاطعة كرة القدم الأمريكية والدوري الأمريكي لو انحنى اللاعبون خلال السلام الوطني

15
JUNE
2020
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يشاهد دوري كرة القدم الأمريكية والدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين لو لم يقف اللاعبون احتراما للسلام الوطني.
 
وكان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تخلى في الأسبوع الماضي عن مطلبه للاعبين بضرورة الوقوف خلال السلام الوطني وقال إن سياسته كانت خاطئة وتنتقص من حركة حياة السود مهمة.
 
وانتهج الاتحاد هذه السياسية في 2017 عندما جثت ميجان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي للسيدات خلال السلام الوطني تضامنا مع كولين كابرنيك لاعب كرة القدم الأمريكية السابق الذي جثا قبل مباراة في 2016 للفت الانتباه إلى التمييز العرقي.
 
وكتب ترامب في تويتر مساء السبت ردا على تقرير لمات جايتز عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري انتقد فيه قرار الاتحاد الأمريكي ”لن أشاهد المزيد (من المباريات)“.
 
وأضاف الرئيس الأمريكي ”ويبدو أن رابطة دوري كرة القدم الأمريكية تسير في الاتجاه ذاته لكني لن أشاهد المباريات“.
 
وقال روجر جوديل مفوض رابطة كرة القدم الأمريكية الشهر الحالي إن البطولة ارتكبت خطأ بعدم الاستماع إلى اللاعبين واستنكار العنصرية في البلاد في خضم الاحتجاجات ضد عنف الشرطة ضد السود.
 
وعادت المشكلة إلى الواجهة مرة أخرى الشهر الماضي بعد مقتل جورج فلويد وهو رجل أسود أعزل توفي في عهدة شرطة مينابوليس بعدما جثا شرطي أبيض على رقبته لعدة دقائق.
 
وسبق أن انتقد ترامب اللاعبين الذين جثوا خلال السلام الوطني وكتب في تويتر في السابق أن لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية الذين فعلوا ذلك ”لا يحترمون بلادنا أو علمنا“.
Reuters
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