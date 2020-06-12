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أندية الدوري الإنجليزي توافق على "بروتوكولات أيام المباريات"

12
JUNE
2020
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وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على مجموعة من البروتوكولات التي سيتم تطبيقها أيام المباريات، من أجل استئناف الموسم الأسبوع المقبل، بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وناقش أحدث اجتماع للأطراف المعنية، الخميس، تفاصيل الإجراءات الطبية والتشغيلية، بما في ذلك عدد أفراد الجهاز الفني الذين سيسمح لهم بحضور المباريات المقامة خارج الديار.
 
ووفقا لتقارير إعلامية، ستقف الأندية أيضا دقيقة صمت من أجل ضحايا وباء "كوفيد-19"،وستتضمن قمصان اللاعبين شعارا على شكل قلب تكريما للعاملين في خدمة الصحة الوطنية.
 
ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل، بإقامة أول مباراتين من بين 92 مباراة متبقية على نهاية الموسم، إذ يلتقي مانشستر سيتي على أرضه مع أرسنال، بينما يلعب أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.
 
وستقام كل المباريات المتبقية دون جمهور وفي حضور 300 فرد فقط في الاستاد خلال أيام المباريات، من بينهم أطقم البث التلفزيوني والصحافة المكتوبة والمعلقون ومسؤولو مكافحة المنشطات.
 
وستقسم الاستادات إلى ثلاث مناطق، وستتضمن المنطقة الحمراء 20 لاعبا و12 فردا من الجهازين الفني والطبي، بالإضافة لخمسة أفراد آخرين من "العاملين المهمين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وتتضمن الإجراءات الأخرى تنظيف الرايات الركنية وإطار المرمى ولوحات التغييرات وكرات اللعب. وتأتي هذه الإجراءات ضمن متطلبات الحكومة لإعطاء الضوء الأخضر لعودة الرياضة التنافسية.
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