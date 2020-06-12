living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معاقبة نجم توتنهام بعد سخريته من آسيوي

12
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرض نجم فريق توتنهام ديلي آلي لعقوبة من طرف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب نشره فيديو ساخر وصف بالعنصري.
 
ووفقا للعقوبة المفروضة فسوف يغيب ديلي آلي مواجهة مانشستر يونايتد  على ملعب سبيرز الجديد في لندن في السابع عشر من يونيو الجاري. 
 
وأعلن نادي توتنهام أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القددم، قرر تغريم اللاعب 50 ألف جنية إسترليني، بالإضافة إلى إيقافه عن مباراة فريقه المقبلة.
 
 وفي وقت لاحق ديلي آلي على عقوبته قائلا:"أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة قمت بها، لقد كانت نكتة سيئة بشأن فيروس أثر علينا الآن أكثر مما كنا نتخيله".
 
وأضاف: "أنا ممتن لأن اتحاد كرة القدم أكد أن أفعالي لم تكن عنصرية عن قصد، لأنني أحتقر العنصرية مهما كان نوعها".
 
وأشار إلى أن الجميع بحاجة "إلى الانتباه إلى الكلمات والأفعال التي نستخدمها، وكيف يمكن للآخرين رؤيتها والتأثر بها".
 
وكان نجم منتخب" الأسود الثلاثة" قد نشر في بدايات أزمة جائحة فيروس كورونا مقطعا مصورا فيه سخرية من رجل آسيوي يرتدي كمامة، قبل أن يحذفه ويقدم اعتذاره، لكن ذلك لم يشفع له أمام الاتحاد الإنجليزي الذي أصر على معاقبته.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout