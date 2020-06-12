إشبيلية يقص شريط عودة الليغا.. وأوكامبوس يتألق

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قدم الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أداء رائعا ليقود أشبيلية للفوز 2-صفر على غريمه وضيفه ريال بيتيس، الخميس، في أول مباراة منذ عودة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توقفه لثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيطر إشبيلية أمام المدرجات الخالية باستاد سانشيز بيزخوان في ظل حظر حضور الجماهير لأسباب تتعلق بالسلامة.

ورد القائم محاولة أوكامبوس في الشوط الأول قبل أن يمنح اللاعب الأرجنتيني فريقه تقدما مستحقا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ثم صنع الهدف الثاني بتمريرة مذهلة بكعب القدم إلى فرناندو ليهز الشباك بعد ذلك بـ6 دقائق.

وأحكم إشبيلية قبضته على المركز الثالث بعدما رفع فريق المدرب، يولن لوبتيغي، رصيده إلى 50 نقطة من 28 مباراة، وبقي بيتيس في المركز 12 وله 33 نقطة.