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فولف: مرسيدس جاهز للتحدي مع عودة الفريق للحلبة

11
JUNE
2020
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قال توتو فولف رئيس مرسيدس إن جدول السباقات المزدحم عند انطلاق الموسم بعد توقف النشاط بسبب جائحة كورونا سيمثل تحديا لكل الفرق لكن بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جاهز لهذا التحدي.
 
وعاد مرسيدس إلى الحلبة في سيلفرستون لأول مرة منذ فبراير شباط الماضي يوم الثلاثاء حيث شارك فاليتري بوتاس في تجارب للفريق على بروتوكول يعتزم المنظمون تطبيقه في سباق جائزة النمسا الكبرى في الخامس من يوليو تموز والذي سيكون السباق الافتتاحي للموسم.
 
وقال فولف لشبكة سكاي سبورتس ”نعرف على الأقل الآن اننا سنستأنف السباقات في الأشهر القليلة القادمة.
 
”إنه جدول أوروبي قوي وكل أفراد الفريق يشعرون بالسعادة بالعودة أخيرا إلى الحلبة. نعشق المنافسات وافتقدنا السباقات كثيرا.
 
”سيمثل الجدول تحديا وكلنا نعرف ذلك لكن الفريق يرغب في اسعاد الجماهير وتقديم عروض طيبة.. سيكون الجدول ثقيلا على جميع الفرق خاصة بخوض سباقات متتالية والبقاء بعيدا عن الديار لكنها أجواء استثنائية“.
 
وأعلنت بطولة فورمولا 1، التي لم ينطلق موسمها حتى الآن بسبب جائحة كورونا، جدولا مبدئيا من ثماني جولات في عشرة أسابيع ستقام جميعها بدون جماهير وسط قيود كبيرة لاحتواء انتشار العدوى.
 
وأظهرت صور على حسابات مرسيدس على مواقع التواصل الاجتماعي السائق الفنلندي بوتاس والطاقم الفني للفريق يضعون كمامات في المرآب بينما ارتدى مهندس قناعا للوجه.
 
وسينزل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات بسيارة فاز بها باللقب في 2018 إلى الحلبة يوم الأربعاء.
Reuters
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