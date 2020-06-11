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غيغز يكشف تفاصيل هجومه على رونالدو بسبب مشروب غازي

11
JUNE
2020
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كشف ريان غيغز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، تفاصيل هجومه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان زميله في الفريق، بسبب مشروب غازي.
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار صرح بأن غيغز غضب في أحد الأيام من رونالدو، وهاجمه لفظيا، قبل أن يدفعه على الحائط.
 
وأشار سولشار إلى أن سبب الهجوم هو شرب "الدون" مشروبات غازية خلال وجبة الإفطار.
 
وحين سؤل غيغز، المدير الفني لمنتخب ويلز، عما إذا كان سلوك نجم يوفنتوس غير مقبول، أجاب بالقول "ربما، لكنني لا أتذكر أنني دفعته على الحائط".
 
وأضاف "ربما أخبرته أننا لا نفعل ذلك.. ثم ذهب وسجل هاتريك في المباراة التالية، وقال لي: أنا أشرب ما أريد يا غيغزي!"
 
وكشفت "ذا صن" أن الحادث يظهر كيف كانت الإجراءات صارمة تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون، وكيف استمر غيغز في اللعب إلى غاية بلوغه الأربعين من عمره.
 
وقدم غيغز 963 مباراة قياسية مع الشياطين الحمر، وكشف عن التضحيات التي بذلها ليستمر في الملاعب لأطول وقت ممكن.
 
وأوضح "أحب الشوكولاتة والكثير من الزبدة على الخبز المحمص، وحين شعرت أنني لا ألعب بكفاءة أوقفت ذلك، إذا كانت حالتي البدنية جيدة فلا مانع من تناولها".
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