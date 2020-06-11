living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار البوندسليغا.. لا كمامات على مقاعد البدلاء

11
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت رابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، بدء تخفيف الإجراءات الصحية المرافقة لمباريات البوندسليغا، عبر خطوات أبرزها عدم إلزام اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء بوضع الكمامات الواقية بعد الآن.
 
وأصبحت البطولة الألمانية في 16 مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستكمل المنافسات المحلية، بعد تعليقها منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وأتت هذه العودة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ومع إجراءات صحية صارمة على اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وكل المعنيين بالمباريات.
 
لكن سلطات كرة القدم الألمانية أعلنت اليوم البدء بتخفيف الإجراءات. وعليه، لن يعود لزاما على الجالسين على دكة البدلاء، وضع الكمامات كما جرت العادة منذ استئناف المباريات.
 
كما سيسمح لمسؤولي الأندية الحاضرين في المنصة أيضا بإزالة الكمامة.
 
وستكون إزالة الكمامة متاحة متى بات المعنيون "قد أصبحوا على مسافة 1.5 م على الأقل من الشخص الأقرب إليهم".
 
وضمن إجراءات تخفيف القيود، رفعت سلطات اللعبة العدد الأقصى لممثلي وسائل الإعلام المسموح بتواجدهم في الملعب، من 13 إلى 26 شخصا.
 
وأوضح البيان المشترك للرابطة والاتحاد أن "هذه التعديلات خضعت لتدقيق وموافقة وزارة العمل الفيدرالية (..) ومن المقرر أن يتم تطبيقها حتى نهاية الموسم".
 
كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات المخففة في نهائي الكأس المقرر في الرابع من يوليو.
 
وتقام في عطلة نهاية الأسبوع الحالي المرحلة الحادية والثلاثون (من أصل 34) ضمن الدوري الألماني. ويتصدر بايرن ميونيخ الساعي للتتويج بلقبه الثامن على التوالي، الترتيب بفارق سبع نقاط عن بوروسيا دورتموند.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout