قرار البوندسليغا.. لا كمامات على مقاعد البدلاء

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أعلنت رابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، بدء تخفيف الإجراءات الصحية المرافقة لمباريات البوندسليغا، عبر خطوات أبرزها عدم إلزام اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء بوضع الكمامات الواقية بعد الآن.

وأصبحت البطولة الألمانية في 16 مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستكمل المنافسات المحلية، بعد تعليقها منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتت هذه العودة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ومع إجراءات صحية صارمة على اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وكل المعنيين بالمباريات.

لكن سلطات كرة القدم الألمانية أعلنت اليوم البدء بتخفيف الإجراءات. وعليه، لن يعود لزاما على الجالسين على دكة البدلاء، وضع الكمامات كما جرت العادة منذ استئناف المباريات.

كما سيسمح لمسؤولي الأندية الحاضرين في المنصة أيضا بإزالة الكمامة.

وستكون إزالة الكمامة متاحة متى بات المعنيون "قد أصبحوا على مسافة 1.5 م على الأقل من الشخص الأقرب إليهم".

وضمن إجراءات تخفيف القيود، رفعت سلطات اللعبة العدد الأقصى لممثلي وسائل الإعلام المسموح بتواجدهم في الملعب، من 13 إلى 26 شخصا.

وأوضح البيان المشترك للرابطة والاتحاد أن "هذه التعديلات خضعت لتدقيق وموافقة وزارة العمل الفيدرالية (..) ومن المقرر أن يتم تطبيقها حتى نهاية الموسم".

كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات المخففة في نهائي الكأس المقرر في الرابع من يوليو.

وتقام في عطلة نهاية الأسبوع الحالي المرحلة الحادية والثلاثون (من أصل 34) ضمن الدوري الألماني. ويتصدر بايرن ميونيخ الساعي للتتويج بلقبه الثامن على التوالي، الترتيب بفارق سبع نقاط عن بوروسيا دورتموند.