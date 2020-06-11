كورونا يواصل هز الشباك بعد "توقف كورونا"

A + A -

هز المكسيكي جيسوس كورونا الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليقود بورتو بعشرة لاعبين للعودة للانتصارات وصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ضيفه مارتيميو، الأربعاء.

ورفع بورتو رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة متقدما بنقطتين على بنفيكا، قبل ثماني جولات من النهاية.

ومنح كورونا التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة السادسة عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية العليا، محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر لحصوله على الإنذار الثاني، قبل 4 دقائق من النهاية.

وكان كورونا هدفا في الهزيمة 2-1 أمام فاماليساو قبل أسبوع، في أولى مباريات بورتو بعد استئناف موسم 2019-2020 الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.