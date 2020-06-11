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جوهرة ريال مدريد "لن يعود"

11
JUNE
2020
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أعرب رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني عن ثقته في بقاء النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد في صفوف فريقه، بدلا من العودة إلى ريال مدريد الموسم المقبل.
 
ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن رئيس النادي الباسكي جوكين أبيريباي، قوله: " أعتقد أن أوديغارد سيبقى في فريقنا. هذا ما أؤمن به وما نأمله".
 
وتابع أبيريباي: "من يريد أن يستمر في ريال سوسيداد عليه أن يكون مقتنعا بذلك، وعندما قدم أوديغارد إلينا كان متأكدا أنه اختار أفضل قرار، وكذلك سيأخذ نفس القرار للموسم المقبل".
 
وختم بالقول: "القرار متروك له، وأظن جازما أنه سيبقى".
 
ويلعب أوديغارد (21 عاما) مع سوسيداد على سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، وسجل خلال الموسم الجاري 7 أهداف وصنع 8 أخرى خلال 28 مباراة من عمر الدوري الإسباني، قبل أن يتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وكان النجم النرويجي انتقل إلى النادي الملكي في يناير 2015، تم تسجيله في الفريق الاحتياطي "ريال مدريد كاستيا"، لكنه تدرب بشكل رئيسي مع الفريق الأول.
 
وفي 23 مايو 2015، أصبح أصغر لاعب يمثل ريال مدريد، لكن في يناير 2017 تمت إعارته إلى نادي هيرنفين الهولندي لمدة 18 شهرا.
 
وفي أغسطس 2018، أعير مجددا لنادي آخر في هولندا وهو فيتيسه آرنهم، قبل آخر محطاته في يوليو 2019، عندما أعير مرة ثالثة إلى ريال سوسيداد.
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