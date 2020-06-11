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قبل الكارثة.. أندية الدوري الإنجليزي تحقق إيرادات قياسية

11
JUNE
2020
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حققت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليار جنيه إسترليني (6.65 مليار دولار) في موسم 2018-2019، وفقا لإحصاءات نشرتها مؤسسة "ديلويت"، لكن من المتوقع انكماش الدخل على المدى القريب بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وعززت أندية الدوري الممتاز مكانتها كأغنى بطولة دوري كرة قدم في العالم، بتحقيق زيادة 7 بالمئة في الإيرادات، مدفوعة بتوزيع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للإيرادات.
 
وبلغت 4 أندية إنجليزية نهائي البطولتين القاريتين في الموسم الماضي حيث تغلب ليفربول على توتنهام لينتزع لقب دوري الأبطال، فيما سحق تشيلسي غريمه أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.
 
لكن جائحة فيروس كورونا أثرت على موسم 2019-2020 في البطولات الكبرى.
 
ويتوقع التقرير تراجع إيرادات الدوري الممتاز بمليار جنيه إسترليني هذا الموسم، رغم خطط استئنافه في 17 يونيو الجاري.
 
وستفقد الأندية نحو 500 مليون جنيه هي إيرادات يوم المباراة، فضلا عن العقود التجارية وتعويضات البث التلفزيوني.
 
ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من التراجع في العام المالي 2020-2021 بالنظر إلى أن نحو ربع الموسم سيقام فيما بعد 30 يونيو.
 
وقال دان جونز الشريك ورئيس قطاع الأعمال الرياضية في "ديلويت": "عودة كرة القدم في ظروف آمنة مهمة للغاية للحد من التأثير المالي لهذه الجائحة".
 
وأضاف: "ما زالت هناك الكثير من الأمور غير الواضحة خاصة فيما يتعلق بموعد عودة وحجم الجماهير إلى الملاعب والتأثير على الشركات التجارية وشركاء البث".
 
وحققت كرة القدم في أوروبا إيرادات قياسية بلغت 28.9 مليار يورو (32.99 مليار دولار) في موسم 2018-2019، مع مساهمة البطولات الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بقيمة 17 مليار يورو، بزيادة 9 بالمئة عن العام السابق عليه.
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