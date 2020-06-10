living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاعب يتعرض لسطو مسلح في شوارع ميلانو

10
JUNE
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرض الإسباني صامويل كاستييخو لاعب نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء للسطو على يد لصين، في أحد شوارع مدينة ميلانو الإيطالية.
 
ونشر كاستييخو عبر الحالة اليومية الخاصة به على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستغرام"، معلقا: "ماذا يحدث في ميلانو يا رفاق؟ لقد تعرضت لتوي للسرقة على يد لصين تحت تهديد المسدس".
 
وأكدت تقارير صحفية، أن اللصين استوقفا كاستييخو أثناء قيادته سيارته في المدينة الإيطالية، وأشهرا السلاح في وجه اللاعب، ليستسلم لهما ويسمح لهما بسرقة ساعته دون مقاومة.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أحد لاعبي كرة القدم للسرقة في الوقت الأخير، فسبق وأن تعرض منزل الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي للسرقة.
 
وتعرض لاعبا نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي ويان فورتنخن أيضا للسرقة في مدينة لندن البريطانية، حيث سرق آلي على يد لص تحت تهديد السلاح، إضافة إلى تعرض مجموعة من لاعبي قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وغيرهم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout