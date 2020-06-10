كورونا يلغي ودية مانشستر يونايتد

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ألغيت مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة، بعد تأكد إصابة مايكل أونيل مدرب الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية بفيروس كورونا المستجد.

وكان ستوك وصل إلى ملعب يونايتد التدريبي لخوض المباراة عندما تم إبلاغه بالنتيجة الإيجابية لفحص أوني، وقال ستوك في بيان إن فحوص أونيل الأيرلندي الشمالي كانت سلبية في الجولات الخمس السابقة من الاختبارات.

وقال ستوك في بيان: "يستطيع ستوك أن يؤكد أن نتيجة فحص المدرب أونيل جاءت إيجابية لـ(كوفيد 19) بعد أحدث جولة من الاختبارات يوم الاثنين (الثامن من يونيو)".

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ منتصف مارس بسبب الجائحة، لكن من المنتظر استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو الجاري، يليه دوري الدرجة الثانية بعد 3 أيام.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز بفارق 3 نقاط خلف تشلسي، ويستأنف موسمه ضد توتنهام هوتسبير في 19 يونيو.