إيفانز يرفض مخاوف ديوكوفيتش بشأن بروتوكول كوفيد-19 في أمريكا المفتوحة

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رفض البريطاني دان إيفانز المخاوف التي أبداها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بشأن البروتوكول المزمع تطبيقه في أمريكا المفتوحة للتنس قائلا إنه يتعين على اللاعبين تقديم تنازلات عند استئناف النشاط.

البريطاني دان إيفانز خلال مباراة في الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة للتنس يوم 22 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: ادجار سو-رويترز.

وقال ديوكوفيتش إنه سيكون من المستحيل المشاركة في أمريكا المفتوحة بسبب الاجراءات الصارمة التي أعلنها المنظمون.

ومن المقرر انطلاق أمريكا المفتوحة في 31 أغسطس آب في أول بطولة كبرى بعد توقف الموسم بسبب الجائحة في مارس آذار. وتأجلت فرنسا المفتوحة حتى سبتمبر أيلول بينما ألغيت ويمبلدون.

وقرر المنظمون تمديد توقف موسم التنس حتى نهاية يوليو تموز لكن ديوكوفيتش، بطل أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، غير متأكد من استئناف الموسم الجاري.

وقال ديوكوفيتش لمحطة تلفزيونية صربية ”أجريت اتصالا هاتفيا مع كبار قادة التنس في العالم.

”هناك حديث عن استئناف الموسم وأغلب الحديث عن انطلاق أمريكا المفتوحة قرب نهاية أغسطس لكن من غير المعروف موقف البطولة“.

وأضاف ”اللوائح التي أبلغونا بها ويجب تطبيقها من أجل اللعب صارمة بشكل مبالغ فيه.

”لن يكون بوسعنا الذهاب إلى مانهاتن ويجب الإقامة في فنادق عند المطار وسنخضع لاختبارين أو ثلاثة اختبارات أسبوعيا.

”أيضا سيتم السماح باصطحاب شخص واحد فقط من الفريق المعاون إلى البطولة وهذا أمر مستحيل حقا. أعني أنك في حاجة إلى المدرب، ثم أخصائي اللياقة، ثم أخصائي العلاج الطبيعي“.

وقال إيفانز لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”لا أعتقد أن السماح بوجود شخص واحد فقط من الفريق المعاون يمثل مشكلة كبيرة لغالبية اللاعبين الذين يسافرون مع مدرب واحد في العادة.

”لا يسافر الكثير من اللاعبين برفقة اخصائي علاج طبيعي ومدرب لياقة بدنية مثل نوفاك. لا ينطبق هذا الأمر على بقية اللاعبين“.

وستكون أمريكا المفتوحة أول بطولة كبرى تقام بعد تفشي الفيروس وستليها فرنسا المفتوحة التي انتقلت إلى سبتمبر أيلول.

وقال الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب، إنه لن يسافر إلى نيويورك وهي واحدة من أسوأ المدن تضررا من الوباء، في الظروف الحالية.

لكن إيفانز حث نادال وديوكوفيتش على المشاركة من أجل مساعدة اللاعبين الأقل تصنيفا الذين يعانون أزمة مالية بسبب اجراءات العزل العام.

وأضاف ”يتعين على اللاعبين التضامن في هذه المسألة ويجب على ديوكوفيتش ونادال مساعدة اللاعبين الأقل تصنيفا“.