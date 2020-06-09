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فترة الانتقالات في إيطاليا من أول سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر

9
JUNE
2020
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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في أول سبتمبر أيلول، بعد شهرين من موعدها الطبيعي، وتنتهي في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.
 
وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19 ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى أغسطس آب.
 
وذكرت سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس مقترحات لتحريك موعد الانتقالات من يونيو حزيران إلى أغسطس آب بينما فتح الاتحاد الفرنسي باب الانتقالات يوم الاثنين للصفقات المحلية.
 
ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف في التاسع من مارس آذار، في 20 يونيو حزيران وينتهي في الثاني من أغسطس آب. وإذا حال توقف آخر دون استكمال الموسم سيتم استخدام طريقة حسابية معقدة لحسم الترتيب النهائي للدوري.
Reuters
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