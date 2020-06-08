ما مصير كأس العالم 2022 لكرة القدم في ظل أزمة كورونا؟

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أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح، إن "تصميمات الملاعب لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 اكتملت بنسبة 90 في المئة تقريبا، وستستجيب لأي تغييرات تتعلق بإرشادات الصحة والسلامة نتيجة لفيروس كورونا المستجد، وأن المشاورات جارية مع اللجنة المنظمة.

وقال: "نعتقد أن قطر تعمل عن كثب وبقوة مع مختلف مؤسسات الرعاية الصحية للتأكد من تقديم كأس عالم يتسم بالصحة والأمان، ونعتقد أن هذا جزء من العلاج للعالم ليعود الى اللحمة، مرة أخرى، بطريقة سعيدة".

ولفت الى ان "هناك ممارسات مستمرة مع اللجنة المنظمة، ومع مختلف أصحاب المصلحة، للتأكد من تطبيق جميع معايير الصحة والسلامة في جميع ملاعبنا، ولا يزال هذا الأمر مستمرا".

وأضاف: "بمجرد أن تتضح الأمور لنا جميعا، أنا متأكد من أننا سننشرها للجمهور.