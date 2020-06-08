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راسل يفوز مجددا ضمن سلسلة فورمولا 1 الالكترونية

8
JUNE
2020
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حقق جورج راسل سائق وليامز فوزه الثالث في بطولة سباقات فورمولا 1 الالكترونية يوم الأحد ليقتنص الصدارة من شارل لوكلير سائق فيراري قبل جولة واحدة من النهاية.
 
وتصدر السائق البريطاني، الذي فشل في الحصول على أي نقاط ببطولة العالم الواقعية بالموسم الماضي بعد حصد لقب فورمولا 2 في 2018، السباق الذي اقيم باستخدام حلبة باكو منذ البداية وحتى النهاية.
 
وهذا هو الفوز الثالث على التوالي للسائق البالغ عمره 22 عاما وحصل على دفعة معنوية بعدما أنهى لوكلير السباق في المركز 14 بينما جاء تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في المركز 11.
 
واقيم السباق في اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد سباق أذربيجان قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في تغيير جدول بطولة فورمولا 1 التي لم ينطلق موسمها حتى الآن.
 
وأبدى راسل، الذي يشارك في السلسلة من منزله مثل جميع السائقين، قلقه بشأن إطاراته قرب نهاية السباق لكن ذلك لم يكن حقيقيا.
 
وقال ”أعتقد أن هذا ما يفعله السائقون عندما يفوزون إذ يتظاهر كل منهم أن الإطارات في حالة سيئة حتى تبدو كبطل في النهاية.
 
”بالتأكيد أريد المزيد من هذا عندما نعود إلى العالم الواقعي. لا أعلم كيف سيكون الأداء في النمسا وبالتأكيد سأقدم كل ما لدي لكن لا أعد بالوقوف أعلى منصة التتويج مرة أخرى“.
 
وينطلق موسم فورمولا 1 في النمسا في الخامس من يوليو تموز بعد إلغاء وتأجيل العديد من السباقات منذ مارس آذار.
 
ولم يفز وليامز بطل العالم السابق بأي سباق منذ 2012 وأحرز نقطة واحدة في الموسم الماضي واحتل المركز الأخير في الترتيب العام للمرة الثانية على التوالي.
 
واحتل ألكسندر ألبون سائق رد بول المركز الثاني في السباق الافتراضي أمام المكسيكي استيبان جوتيريز مع مرسيدس ولاندو نوريس سائق مكلارين.
 
وتقام الجولة الأخيرة يوم 14 يونيو حزيران باستخدام حلبة كندا.
 
واحتل جيانلويجي دوناروما حارس ميلان المركز 16 مع ألفا تاوري بينما جاء الفرنسي إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي في المركز 18.
Reuters
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