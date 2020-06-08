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الدوري الإسباني: ميسي جاهز للمشاركة ضد مايوركا

8
JUNE
2020
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أكد فريق برشلونة الإسباني، الأحد، أن النجم الدولي الأرجنتيني وقائد الفريق الإسباني ليونيل ميسي سيكون جاهزا لخوض أولى مباريات الفريق بعد استئناف الدوري الإسباني، الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة.
 
 
ووفقا لمدرب فريق برشلونة، كيكي سيتيين، فإن ليونيل ميسي سيخوض أول مباراة للفريق ضد ريال مايوركا في المرحلة 28 من بطولة الليغا، التي كانت قد توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إسبانيا.
 
وكان ميسي تدرب بمفرده السبت على ملعب "كامب نو" بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الايمن كما أعلن ناديه الجمعة.
 
وقال سيتيين، في تصريح لقناة "موفيستار" التلفزيونية، إن "ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج. هذا الأمر حصل مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة (الى التمارين)"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
 وكشف مدرب فريق برشلونة أن ميسي عانى من "تقلص طفيف"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الإصابة، وأن ميسي "في وضع جيد جدا ولن يواجه أي مشكلة".
 
كما طمأن سيتيين جمهور برشلونة على وضع لويس سواريز، الذي منح الموافقة على العودة الى التمارين بعد تعافيه من عملية جراحية خضع لها في يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، مشيرا إلى أن المهاجم الأوروغوياني "أفضل مما كنا نتوقع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الى أي مدى أصبح جاهزا بعد التوقف لفترة طويلة، وإذا كان جاهزا للمشاركة منذ البداية".
 
يشار إلى أنه تبقت 11 جولة على نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن تلعب المباريات كل يوم حتى آخر مباراة في 19 يوليو.
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