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شقيق قائد ريال مدريد يتحدث عن مستقبل راموس مع الفريق

8
JUNE
2020
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تحدث رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال قائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، عن مستقبل النجم الإسباني مع الفريق الملكي.
 
وأشار رينيه في مقابلة مع إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية إلى أن شقيقه سيرجيو راموس ينتظر بفارغ الصبر استئناف مباريات "الليغا"، لكونه لم يعتد البقاء في المنزل لفترات طويلة.
 
وفيما يتعلق بمستقبل سيرجيو مع "المرينغي"، أكد رينيه أن قائد ريال مدريد سيواصل اللعب للفريق حتى اعتزاله.
 
وتطرق رينيه لمسألة مشاركة سيرجيو مع ريال مدريد على "سانتياغو بيرنابيو" عقب أعمال الإصلاحات الجارية، قائلا: "راموس سيلعب في أي مكان يذهب إليه رفقة فريقه، ولكن العمر لا يرحم، بالنسبة له سيعتزل وهو في مجده بعد قضاء سنوات عديدة هنا"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وحول تمثيل شقيقه في شؤونه المهنية، أوضح رينيه: "بالنسبة لي من الصعب للغاية تمثيل سيرجيو في شؤونه المهنية، بالرغم من قدرتي على فصل العلاقة الأسرية عن المهنية، من يعرفوننا حقا يعلمون أننا تمكنا من تجاوز هذه الصلة، ولكننا سنواصل البقاء جنبا إلى جنب حتى النهاية".
 
جدير بالذكر أن منافسات الدوري الإسباني متوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ووافقت السلطات الإسبانية على استئناف النشاط الكروي مرة أخرى بداية من 11 يونيو الجاري، حيث لا زالت 11 مباراة متبقية لكل فريق سيقاتل فيها ريال مدريد لخطف اللقب من بين أنياب برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نادي العاصمة.
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