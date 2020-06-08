"ملعب النور".. المرشح الرئيسي لاستضافة دوري الأبطال

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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، المدينة المرشحة لاستضافة بطولة دوري أبطال أوروبا "المصغرة"، المقرر إقامتها في أغسطس لاستكمال البطولة الأكبر في أوروبا.

وقالت "بيلد" إن العاصمة البرتغالية لشبونة هي المرشحة الرئيسية لاستضافة بطولة دوري أبطال أوروبا المصغرة.

وبات "ملعب النور" التابع لبنفيكا البرتغالي، المرشح الرئيسي لاستضافة دوري أبطال أوروبا، متفوقا على ملعب نادي إينتراخت فرانكفورت، المرشح الثاني الذي تناوله مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن انتشار وباء كورونا أجبر المسؤولين على إيقاف البطولة في دور الـ16.

ومن المقرر أن تستكمل البطولة في أغسطس، حيث سيستكمل دور الـ16، قبل أن تقام بطولة "مصغرة" تضم المتأهلين الـ8، ستقام في مدينة واحدة.

وسيعلن الويفا عن نظام البطولة والمدينة المستضيفة بشكل رسمي، يوم 17 يونيو، ووفقا لمصادر أوروبية، فإن المنظمين يخططون لإقامة البطولة بين 1 و22 أغسطس المقبل.

يذكر أن "ملعب النور" في لشبونة استضاف المباراة النهائية لدوري الأبطال، عام 2014، عندما حقق ريال مدريد الإسباني بطولته العاشرة، على حساب مواطنه أتلتيكو مدريد.