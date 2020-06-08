إصابتان جديدتان بكورونا في الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدرجات الأدنى للدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا في الدرجة الثانية في أحدث جولة من الفحوص.

وذكرت رابطة دوري الدرجات من الثانية وحتى الرابعة "تؤكد الرابطة خضوع 1179 لاعبا ومدربا وموظفا من 24 فريقا للكشف (عن فيروس كورونا في الفترة من الثالث وحتى السادس من يونيو) مع اكتشاف حالتي إصابة من ناديين".

وأضافت "الشخصان اللذان تم اكتشاف إصابتهما دخلا العزل الفردي بالتوافق مع إرشادات الرابطة بينما سيُسمح لكل من جاءت نتيجة عيناتهم سلبية بدخول منشآت التدريب".

ولم تكن هناك حالات إصابة بين 4 فرق في الدرجة الثالثة، بينما ظهرت حالة واحدة في 4 فرق في الدرجة الرابعة.

ويعود دوري الدرجة الثانية في 20 يونيو على أن تقام المباريات بدون حضور الجماهير.