بيانٌ رسمي من برشلونة بشأن إصابة ميسي...

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يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة من "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن وغاب عن آخر تدريبين لفريقه يومي الأربعاء والجمعة كما أعلن النادي الكاتالوني اليوم الجمعة.

وأصدر برشلونة بيانًا أكد فيه أن "قائد برشلونة ليونيل ميسي يعاني من تقلص عضلي طفيف في عضلات الفخذ الأيمن. قام بتدريب خاص الجمعة من أجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي".

وأضاف البيان "من المقرر عودته إلى تدريبات الفريق مع باقي المجموعة في الأيام المقبلة"، مُشيرًا إلى ثقته بقدرة ميسي على التواجد في صفوف فريقه لدى استئناف النشاط في 13 الحالي.

وكشف النادي بأن ميسي قام بتدريبات خاصة الجمعة إلى جانب مهاجم الفريق الشاب انسو فاتي بعد أن قام بذلك أيضا الأربعاء.

وسيكون ميسي على الأرجح جاهزا لخوض مباراة فريقه ضد مايوركا في أول لقاء رسمي له منذ توقف الدوري الاسباني منتصف أذار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وختم بيان برشلونة "التدريب التالي سيكون السبت، لكن مع تغيير في السيناريو، سيتدرب رجال المدرب كيكي سيتيين على ملعب كامب نو لمواصلة استعداداتهم لاستئناف المنافسات التي تقترب أكثر فأكثر".