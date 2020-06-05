تشلسي يخطف فيرنر من ليفربول.. والتوقيع قريبا

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فجرت صحيفة "بيلد" الألمانية مفاجأة مدوية، يوم الخميس، بإعلانها انتقال النجم الدولي الألماني تيمو فيرنر، إلى صفوف تشلسي الإنجليزي.

وقالت بيلد إن صفقة انتقال فيرنر إلى تشلسي ستتم، وأن اللاعب سيتقاضى راتبا ضخما قيمته 10 ملايين يورو سنويا، بعقد يمتد حتى 2025.

وتأتي الأخبار من ألمانيا لتمثل صدمة لجماهير ليفربول، التي كانت تأمل في أن يتم فريقها صفقة التعاقد مع فيرنر، خاصة بعد خبر اتصال المدرب يورغن كلوب بفيرنر، الشهر الماضي.

ويعتبر فيرنر (24 عاما) نجم ريد بول لايبزغ من أبرز المواهب الألمانية الشابة، ويلاحقه عدد كبير من الأندية حول العالم.

ويستطيع النادي الراغب بالتعاقد معه، فسخ عقده بأقل من 60 مليون يورو، بشرط أن يتم التوقيع معه قبل منتصف يونيو، حيث سيتم رفع سعر كثيرا، وفقا لبند في عقده.

ودخل تشلسي على خط الصفقة في الأيام الأخيرة، بعد أن كان ليفربول المرشح الرئيسي للتوقيع مع النجم الألماني.

وفي حال تمت الصفقة بشكل رسمي، فسيكون فيرنر ثاني الصفقات الكبيرة لتشلسي هذا الصيف، بعد التعاقد مع المغربي حكيم زياش، قادما من أياكس أمستردام الهولندي.